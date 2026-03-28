В Башкирии проходит весенняя вакцинация сельхозживотных

В республике, как и во многих регионах страны, идет традиционная весенняя вакцинация животных. Сибирская язва, бешенство, бруцеллез – заболевания, которые могут выкосить поголовье сельхозживотных на обширной территории. Можно также чипировать и страховать животных.

Бригаду ветеринаров Станислав Дмитриев всегда встречает как дорогих гостей. Здоровье домашних животных для мужчины – в числе главных. В хозяйстве несколько голов КРС. У каждой коровы и бычка ветеринары берут кровь для анализа на лейкоз и бруцеллез. Плюс вакцинация. Только вакцинацией бригада ветврачей не ограничилась. Хозяин ЛПХ попросил еще и о чипировании лошадей. Дело нескольких минут, тем более что и ветврачам это упрощает работу.

Меры защиты животных сейчас актуальны как никогда. И даже покупка у неизвестного продавца коровы, овцы или птицы без требуемых документов и справок может обернуться проблемами не только для одного подворья, но и для целого села. И даже если скот привезен из региона с благополучной эпизоотической ситуацией, необходим 30-дневный карантин. На учет нужно ставить всех животных.

Помимо прививок, можно еще и застраховать животное. Сельхозпроизводители могут рассчитывать на 50-процентную компенсацию, если воспользовались для этих целей господдержкой. Страховка доступна и частникам. Для этого есть ряд условий, одно из главных – санитарная книжка животного и отсутствие болезни на момент страховки.