Разработчики из Уфы создают компьютерную игру «Сердце Урала»

Молодые разработчики из Уфы в мае этого года представят демо-версию компьютерной игры «Сердце Урала». Это новый проект, его создатели – небольшая группа активистов – вдохновились эпосом «Урал-батыр» и башкирскими мифами.

Игра рассказывает историю девочки, которая приезжает к бабушке в деревню и попадает в волшебный мир. Особенность проекта в том, что конфликты здесь решаются через духовное противостояние, а не через грубую силу. Визуальный стиль игры в духе пиксель-арта позволяет создать эффект постепенного погружения в мифологию.