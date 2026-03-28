Разработчики из Уфы создают компьютерную игру «Сердце Урала»

Молодые разработчики из Уфы в мае этого года представят демо-версию компьютерной игры «Сердце Урала». Это новый проект, его создатели – небольшая группа активистов – вдохновились эпосом «Урал-батыр» и башкирскими мифами.
Игра рассказывает историю девочки, которая приезжает к бабушке в деревню и попадает в волшебный мир. Особенность проекта в том, что конфликты здесь решаются через духовное противостояние, а не через грубую силу. Визуальный стиль игры в духе пиксель-арта позволяет создать эффект постепенного погружения в мифологию.
Разработчики в рамках этого проекта старались показать богатство фольклора в рамках современной игры. Башкирский эпос, музыка, орнаменты встроены в игру. Разработка проекта ведется при поддержке Уфимского университета науки и технологий. Создатели планируют через год представить полную версию игры, если найдутся инвесторы. Пока работа ведется над демо-версией.