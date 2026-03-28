В Уфе в Театре кукол состоялась премьера спектакля «Царевна-лягушка»

Старая добрая сказка в новом зрелищном формате. В уфимском Театре кукол состоялась премьера спектакля «Царевна-лягушка».
На сцене перед зрителями во всей красе предстали знакомые с детства персонажи: Иван-Царевич, Кощей Бессмертный и Василиса Премудрая. Как отметили сами создатели постановки, они не стали осовременивать произведение и постарались представить его в классическом прочтении. Но без чудес техники не обошлось. Так, изюминкой спектакля стали красочные лазерные проекции. Также по-новому сказка заиграла благодаря зажигательной современной музыке.
Трудилась над «Царевной-лягушкой» целая команда. Причем артисты на сцене исполняли сразу несколько ролей. Создатели спектакля уверены, что постановка придется по вкусу как взрослым, так и юным зрителям. Ведь вопросы морали, доброты, верности и такой важной внутренней красоты актуальны в любом возрасте.