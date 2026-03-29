При пожаре в частном секторе Уфы огнеборцы спасли мужчину

Накануне вечером, 28 марта, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на улице Озерной в Уфе. К моменту прибытия пожарных в частном секторе горели два бревенчатых дома и баня.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России и муниципальной пожарной охраны Уфы из зоны опасных факторов пожара удалось спасти мужчину. Личность пострадавшего в настоящее время устанавливается.

С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» в тяжелом состоянии он был доставлен в ГКБ № 21 Уфы.

На месте происшествия работает дознаватель МЧС России. Специалистам предстоит установить причину и обстоятельства случившегося.