При пожаре в многоэтажке в Уфе пострадал мужчина

В ночь на 29 марта в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Испытателей в Уфе. Пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже.
Огнем повреждены домашнее имущество в комнате, а также стены и потолок.
Благодаря слаженным действиям пожарных МЧС России из квартиры были спасены два человека. 58-летняя женщина после осмотра медиками отпущена домой. 45-летний мужчина госпитализирован в больницу.
До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. Пожар ликвидирован.
Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.
