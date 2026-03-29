При пожаре в многоэтажке в Уфе пострадал мужчина

В ночь на 29 марта в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Испытателей в Уфе. Пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже.

Огнем повреждены домашнее имущество в комнате, а также стены и потолок.

Благодаря слаженным действиям пожарных МЧС России из квартиры были спасены два человека. 58-летняя женщина после осмотра медиками отпущена домой. 45-летний мужчина госпитализирован в больницу.

До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. Пожар ликвидирован.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии