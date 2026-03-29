14 сообщений о половодье поступило за сутки в Башкирии

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 14 сообщений, связанных с весенним половодьем.

Фото №1 - 14 сообщений о половодье поступило за сутки в Башкирии

На контроле Госкомитета РБ по ЧС остаются 4 ситуации в 4 муниципальных районах, где ограничено движение на участках дорог. Это Абзелиловский, Баймакский, Кугарчинский и Куюргазинский районы.

Наибольший подъем уровня воды отмечается:

  • на реке Инзер у села Ассы Белорецкого района – за сутки прибавилось 98 см, текущий уровень составляет 247 см при выходе на пойму 369 см;
  • на реке Сим у деревни Пятилетка Иглинского района – прирост за сутки 95 см, уровень воды достиг 344 см при выходе на пойму 616 см.

На реках республики продолжается постепенное разрушение ледового покрова. Специалисты фиксируют неполный ледостав, полыньи и закраины.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ