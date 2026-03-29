Более 1400 нарушений ПДД выявлено в Башкирии за сутки

За сутки сотрудники ГАИ республики зарегистрировали более 1400 нарушений ПДД. От управления отстранены 56 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Трое из них сели за руль нетрезвыми повторно.

В ходе рейдов инспекторы выявили 46 фактов нарушения правил перевозки юных пассажиров, 33 случая выезда на полосу встречного движения, а также привлекли к ответственности 26 пешеходов.

В Госавтоинспекции напоминают, что профилактическое мероприятие «Пешеход» продлится до 6 апреля 2026 года.