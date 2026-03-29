Микроавтобус из Башкирии попал в смертельное ДТП на трассе М-5

Сегодня, 29 марта, около 10:30 на 1712 км трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля.

По предварительным данным ГАИ, 51-летний водитель за рулем «Форд Транзит» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где данный маневр разрешен, и столкнулся с грузовиком «Донфенг» с полуприцепом под управлением 37-летнего водителя.

В результате аварии водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия. Трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести: девушка 2007 года рождения, а также мужчины 1967 и 2003 года рождения.

В ведомстве уточнили, что рейсовый микроавтобус следовал по маршруту из села Ярославка Республики Башкортостан в Златоуст. В момент аварии в салоне находились три пассажира. Обстоятельства ДТП выясняются.