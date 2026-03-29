В Башкирии из-за аномально теплой погоды фиксируется рост уровня рек

Лёд тронулся: в Башкортостане вскрылись горные и степные реки. Из-за ускоренного таяния специалисты фиксируют заметный рост уровня воды. На кадрах видно, как течением уносит снежные глыбы. Наибольший подъем зафиксирован на реках Инзер и Мияки, активное таяние продолжается и на Лемезе. На контроле Главного управления МЧС по республике находятся пять ситуаций, связанных с подтоплением дорог и низководных мостов в Аургазинском, Баймакском, Кугарчинском и Куюргазинском районах.

Чтобы не допустить заторов и затоплений, в Башкортостане активно следят за паводковой обстановкой, в том числе с воздуха. Проводятся регулярные облеты акваторий, идёт оценка результатов проведения взрывных работ. К примеру, на этой неделе лёд взорвали на территории Дуванского, Мечетлинского и Салаватского районов. Из-за ранней весны в зоне возможного подтопления в этом году могут оказаться тысячи участков, поэтому особое внимание уделяется информированию жителей домов, расположенных около водных объектов.