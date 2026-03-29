Машины ветеранам и «Женское сердце России»: Башкирию посетила Анна Цивилёва

На неделе республику посетила заместитель министра обороны России Анна Цивилёва. Она высоко оценила работу региональной управленческой команды и отметила высокий уровень вовлечённости в помощь военнослужащим и их семьям. Вместе с Радием Хабировым они вручили ветеранам СВО ключи от специализированных автомобилей и колясок. Посетили первый окружной этап Всероссийского фестиваля «Женское сердце России», который объединил сотни матерей и жён бойцов из 14 регионов страны. Все эти мероприятия направлены на поддержку тех, кто встал на защиту Родины.

Официальный момент превратился в душевную встречу. Эти герои отдали здоровье за Родину. Тяжелые травмы привели к инвалидным коляскам. Каждый из них хочет жить максимально полноценно. Создание доступных условий – приоритет для власти.

Машины с ручным управлением, активные коляски – не просто транспорт, а новые возможности для бойцов. Три месяца ветераны учились, чтобы заново чувствовать себя уверенно за рулем. Айрат Нуриев служил в мотострелковом полку «Башкортостан», как и другие его товарищи, получившие технику, он был тяжело ранен. В его распоряжении теперь новая коляска. Более маневренная и удобная, особенно для бойца с особыми потребностями.

Фестиваль «Женское сердце России», который прошёл на сцене ГКЗ «Башкортостан», показывает: восстанавливаться нужно и душевно. На сцену вышли матери и жёны погибших бойцов, которые не сломались, а взяли в руки микрофон. Среди них Зиля Мухаметьянова – ее сын ушел на фронт добровольцем в воздушно-десантные войска. Артур воевал на Кавказе, не смог остаться в стороне и в этот раз.

Участницы фестиваля – это представительницы 20 народов страны, объединенные общей миссией. Глава Башкортостана поблагодарил их и отметил важную роль женщин, которые создают надежный тыл.

Пообщаться камерно родители бойцов тоже могли. «СВОя семейная гостиная» – живое пространство, где плачут, молчат и пьют чай вместе. Рядом психологи, священники, социальные работники и даже сотрудники прокуратуры. Главная цель проекта – объединить усилия, чтобы комплексно поддерживать людей.