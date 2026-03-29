Михаил Мурашко высоко оценил модернизацию первичного звена медицины в Башкирии

По модернизации системы первичного звена Башкортостан – один из лидеров в стране. Об этом на неделе заявил министр здравоохранения России во время приветствия участников Всероссийского конгресса по первичной медико-санитарной помощи. Масштабный форум прошёл в Уфе. Что отметили гости из других регионов и федеральные эксперты?

137 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий было возведено в 2025 году в Башкортостане. Это рекордное количество объектов первичной медицины для региона. Столько за один год в республике ещё не строили. С укреплением сельской медицины шла и модернизация городских поликлиник. К слову, Уфа в этом плане была немного забыта. Сейчас тенденция начала меняться.

В сёлах, в районах такие поликлиники строим, а в Уфе они в очень сложном состоянии. Поэтому у нас полтора миллиарда каждый года на здравоохранение, первичку Уфы. Это наша программа республиканская, потому что, что касается сельских районов, есть президентская программа, вот мы такой баланс выравниваем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В последние годы Башкортостан уверенно занимает лидирующие позиции в стране по развитию первичного звена здравоохранения. Поэтому неспроста Уфа на этой неделе принимала Всероссийский конгресс по первичной медико-санитарной помощи.

Это очень важный вопрос на сегодняшний день, потому что основная всё-таки работа стоит на первичном звене. Пациент, который заболел, первым обращается в поликлинику и первую помощь получает в поликлинике. Поэтому это основа основ нашей медицины. Зинера Усманова, заведующая центром здоровья поликлиники ГКБ Дёмского района г. Уфы

Обсудить вопросы первичной медико-санитарной помощи в Уфу приехали представители лечебных учреждений Башкортостана, ведущие эксперты отрасли, руководители республиканского Минздрава и гости из других регионов страны.

Это очень важно и очень приятно, что это на площадке города Уфы проходит, в Башкортостане. Потому что мы из Амурской области сюда приезжаем не первый раз. Зная, что выстроены достаточно серьезные, хорошие стратегически важные для оказания помощи именно в поликлинических подразделениях процессы, хотелось бы посмотреть, поделиться опытом. Светлана Леонтьева, заместитель председателя правительства, министр здравоохранения Амурской области

Участников всероссийского конгресса в Уфе в режиме видеоконференцсвязи поприветствовал и министр здравоохранения России. Михаил Мурашко поблагодарил республику за организацию форума и дал высокую оценку модернизации первичного звена медицины в Башкортостане.

За пять лет в регионе введено 495 быстровозводимых модульных объектов, проведен ремонт в 82 зданиях, установлено почти 19 тысяч медицинского оборудования и 657 единиц автотранспорта. Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации

За каждой из этих цифр – люди, которые вовремя получили помощь, избежав тяжелых последствий, отметил федеральный министр. Михаил Мурашко выразил уверенность, что регион продолжит динамичное развитие на благо жителей.

Нам есть чем поделиться. У нас есть наработки в этом направлении. Вы знаете, что Глава Республики Башкортостан отдельное внимание уделяет сельскому здравоохранению, у нас самое большое количество ФАПов. Наш проект «Цифровой ФАП» занял вообще первое место по Российской Федерации. Поэтому активно будем делиться с коллегами. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Совершенствовать первичную медико-санитарную помощь за счёт внедрения инновационных и цифровых технологий, современных стандартов диагностики и лечения, а также укреплять межведомственное взаимодействие. Об этом прежде всего шла речь во время пленарного заседания всероссийского конгресса. Немаловажный вопрос – подготовка кадров.

Сегодня врач первичного звена – это врач-интеллектуал, это врач-новатор, это врач, который владеет абсолютно всеми цифровыми компетенциями, и сегодня работа в первичном звене стала очень престижной. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

Для повышения доступности медицинских услуг в Башкортостане запущены такие проекты, как «Школьная медицина», по районам республики колесят «Поезда здоровья». Внедряются и новые форматы работы, такие как акция «Ночь диспансеризации» или медосмотры для участников СВО. Всё это направлено на достижение целей и показателей, которые ставятся национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».