Михаил Мурашко высоко оценил модернизацию первичного звена медицины в Башкирии

По модернизации системы первичного звена Башкортостан – один из лидеров в стране. Об этом на неделе заявил министр здравоохранения России во время приветствия участников Всероссийского конгресса по первичной медико-санитарной помощи. Масштабный форум прошёл в Уфе. Что отметили гости из других регионов и федеральные эксперты?
137 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий было возведено в 2025 году в Башкортостане. Это рекордное количество объектов первичной медицины для региона. Столько за один год в республике ещё не строили. С укреплением сельской медицины шла и модернизация городских поликлиник. К слову, Уфа в этом плане была немного забыта. Сейчас тенденция начала меняться.
В последние годы Башкортостан уверенно занимает лидирующие позиции в стране по развитию первичного звена здравоохранения. Поэтому неспроста Уфа на этой неделе принимала Всероссийский конгресс по первичной медико-санитарной помощи.
Обсудить вопросы первичной медико-санитарной помощи в Уфу приехали представители лечебных учреждений Башкортостана, ведущие эксперты отрасли, руководители республиканского Минздрава и гости из других регионов страны.
Участников всероссийского конгресса в Уфе в режиме видеоконференцсвязи поприветствовал и министр здравоохранения России. Михаил Мурашко поблагодарил республику за организацию форума и дал высокую оценку модернизации первичного звена медицины в Башкортостане.
За каждой из этих цифр – люди, которые вовремя получили помощь, избежав тяжелых последствий, отметил федеральный министр. Михаил Мурашко выразил уверенность, что регион продолжит динамичное развитие на благо жителей.
Совершенствовать первичную медико-санитарную помощь за счёт внедрения инновационных и цифровых технологий, современных стандартов диагностики и лечения, а также укреплять межведомственное взаимодействие. Об этом прежде всего шла речь во время пленарного заседания всероссийского конгресса. Немаловажный вопрос – подготовка кадров.
Для повышения доступности медицинских услуг в Башкортостане запущены такие проекты, как «Школьная медицина», по районам республики колесят «Поезда здоровья». Внедряются и новые форматы работы, такие как акция «Ночь диспансеризации» или медосмотры для участников СВО. Всё это направлено на достижение целей и показателей, которые ставятся национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».
Профилактика и раннее выявление заболеваний – это основные задачи первичного звена здравоохранения. От того, насколько качественно оказывается медицинская помощь в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах, во многом зависит будущее здоровье нации. В Башкортостане это хорошо понимают, судя по масштабам модернизации системы.