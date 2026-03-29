В Башкирии для ямочного ремонта запустят около 50 асфальтобетонных заводов

Для проведения ямочного ремонта в Башкортостане запустят около 50 асфальтобетонных заводов, Установлены сроки для завершения всех работ. Глава республики отметил, что основной задачей сейчас является оперативное решение проблем.

В горячую рабочую пору пока холодный асфальт. Это специальная смесь, которая позволяет ремонтировать дорожное полотно в нестабильных погодных условиях. Влага ещё не до конца ушла, так что специалистам приходится прилагать дополнительные усилия.

Специалисты проводят мониторинг состояния дорог. Но кроме того, дорожники ориентируются и на карту, метки на которой оставляют сами жители города. Подсказать, на какую яму обратить внимание, можно на сайте столичной администрации. Главное – сфотографировать и правильно указать местоположение.

В Башкортостане отремонтировали уже более 3 тысяч ям. Глава республики поручил ускорить устранение дефектов на дорогах.

В республике также с 1 апреля ограничат движение для большегрузов по дорогам регионального и межмуниципального значения, чтобы тяжелый транспорт не разрушал проезжую часть.