В Башкирии отметили Международный день театра

На неделе мир искусства отметил Международный день театра. 27 марта – профессиональный праздник актеров, режиссеров, сценаристов, светотехников, звукорежиссеров – всех, кто создает спектакли. В республике эта дата стала особенной: после девятилетнего перерыва состоялась региональная «Театральная весна», ставшая юбилейной. Кроме того, коллективы под конец сезона представят премьерные постановки, а студенты Института искусств готовятся к тому, что вскоре будут работать бок о бок с мастерами сцены.

Дополнительная репетиция такой динамичной сцены никогда не бывает лишней. Синхронными должны быть не только движения, но и реплики. Умение чувствовать партнёра на сцене – один из главных навыков, который осваивают студенты театрального факультета. А цель педагогов – раскрыть потенциал каждого.

Танцевать и петь. Актер на сцене должен уметь и это. Роли ведь бывают разные, но каждую нужно прожить, чтобы прочувствовать своего персонажа. Язык тела на сцене – это тоже речь. Движения добавляют эмоции и погружают зрителя в суть действа порой глубже слов. Постановка спектакля – это всегда работа над пластикой.

Рената сейчас помогает своей сестре, народной артистке республики Рушанне Бабич в работе над новым спектаклем. Зрители на экране видят уникальные кадры репетиции постановки «Антоний и Клеопатра» по пьесе Уильяма Шекспира. В конце апреля на сцене Молодежного театра состоится премьера, которая будет еще и бенефисом Рушанны Бабич.

Театр – это команда не только из режиссеров и актеров. Большая работа на плечах технического персонала. Например, декораторов и бутафоров. Они создают обстановку и интерьер для каждой сцены и придумывают различные атрибуты для персонажей. И даже сложные механизмы для имитации движений кукол – их инженерные решения. Для художника Игоря Насырова 27 марта – дата особенная. Символично в День театра, ровно 19 лет назад, начался его трудовой путь в Русдраме.

Художники, как и актеры, всегда в поиске. Подбор материала и конструкторских решений, эксперименты и постоянное повышение уровня. Задача – удивить и вызвать эмоции.

В этом году День театра в регионе стал особенным: 27 марта на сцене Башдрама подвели итоги 10-й «Театральной весны». На суд жюри коллективы со всей республики представили 13 спектаклей. Были восстановлены и вручены спецпремии имени Арслана Мубарякова и Бедер Юсуповой.