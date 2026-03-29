«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в четвертом матче серии

Уфимский «Салават Юлаев» на минувшей неделе включился в борьбу за Кубок Гагарина. Сегодня на льду «Уфа-Арены» прошла четвертая игра серии против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.
Команда Виктора Козлова имела преимущество 2:1. Сегодня юлаевцы обыграли своего соперника со счетом 5:2. В составе башкирской команды дубли сделали Максим Кузнецов и Данил Алалыкин, еще одну шайбу забросил Шелдон Ремпал. У гостей отметились Александр Шаров и Анатолий Голышев.
Счет в серии до четырех побед теперь 3:1 в пользу «Салавата Юлаева». Для выхода в следующий раунд плей-офф уфимцам необходимо одержать еще одну победу. Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 31 марта. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал БСТ. Трансляция начнется в 18 часов 50 минут. Соперник башкирского коллектива теперь не имеет права на ошибку.