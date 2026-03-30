Женщина пострадала в жестком ДТП на трассе в Башкирии

Вчера, 29 марта, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о ДТП в Мелеузовском районе. Авария произошла на 226 км трассы Уфа–Оренбург.
На место происшествия оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. По прибытии специалисты установили, что водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.
В ДТП пострадала пассажирка 1996 года рождения. Спасатели отключили аккумуляторную батарею и транспортировали пострадавшую к автомобилю скорой медицинской помощи.
Также на месте работали сотрудники МЧС России по РБ.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.