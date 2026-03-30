Жителей Башкирии ждет жара до +21°С

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в регионе в последние дни марта.
Сегодня, 30 марта, осадков не предвидится. Ветер будет неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5°С, местами ожидается до +6°С. Днем воздух прогреется до +11, +16°С, а в отдельных районах – до +21°С.
Завтра, 31 марта, существенных осадков также не прогнозируется. Ветер сменит
направление на восточное и юго-восточное. Ночью ожидается от +1 до +6°С, в некоторых районах возможно похолодание до -3°С. Днем температура воздуха
будет в пределах +11, +16°С, местами воздух вновь
прогреется до +21°С.