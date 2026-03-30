Жителей Башкирии ждет жара до +21°С

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в регионе в последние дни марта.

Сегодня, 30 марта, осадков не предвидится. Ветер будет неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5°С, местами ожидается до +6°С. Днем воздух прогреется до +11, +16°С, а в отдельных районах – до +21°С.