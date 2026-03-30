В Башкирии прошел конкурс вокальных коллективов «Дала моңо»

В селе Макан Хайбуллинского района состоялся районный конкурс башкирских вокальных коллективов «Дала моңо». Мероприятие посвятили Году единства народов России, а также Году большой и дружной семьи в Республике Башкортостан.

В этот вечер на сцене сельского дома культуры состязались 15 коллективов. Главная цель творческого конкурса заключалась в сохранении, развитии и популяризации традиций исполнительского искусства на башкирском языке. Каждый участник исполнял по две песни, посвященные двум тематикам фестиваля.