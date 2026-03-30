В Башкирии объявили победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

В Приволжском федеральном округе в седьмой раз прошел фестиваль детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Форум, организованный по инициативе полномочного представителя Президента России Игоря Комарова, объединил театральные сообщества всех регионов округа.
Проект стартовал в сентябре 2025 года с регионального этапа. В этот раз фестиваль собрал рекордное количество участников из Башкортостана: на сцену вышли более 1500 артистов из городов и районов республики. Творческие коллективы представили широкий жанровый спектр – от драм и военной прозы до пантомимы и сторителлинга, а в конкурсе на лучшую афишу было заявлено свыше 200 креативных работ, выполненных как в традиционной живописной манере, так и с помощью современных графических программ.
По итогам регионального отбора республику на окружном этапе достойно представляют два коллектива-победителя. В молодежной категории лауреатом стал народный театр «Лики» со спектаклем «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина. В детской категории победу одержала вокально-театральная мастерская «Этюд» из Стерлитамака, представившая инсценировку «Прекрасное далеко». Параллельно в конкурсе афиш лучшими признаны Ландыш Гарфутдинова из Дюртюлей в детской возрастной группе и Таисия Латипова из Уфы среди молодежи. Имена победителей окружного этапа были объявлены в прямом эфире, где каждый регион поочередно оглашал результаты голосования своего экспертного жюри.