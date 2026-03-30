В Башкирии объявили победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

В Приволжском федеральном округе в седьмой раз прошел фестиваль детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Форум, организованный по инициативе полномочного представителя Президента России Игоря Комарова, объединил театральные сообщества всех регионов округа.

Проект стартовал в сентябре 2025 года с регионального этапа. В этот раз фестиваль собрал рекордное количество участников из Башкортостана: на сцену вышли более 1500 артистов из городов и районов республики. Творческие коллективы представили широкий жанровый спектр – от драм и военной прозы до пантомимы и сторителлинга, а в конкурсе на лучшую афишу было заявлено свыше 200 креативных работ, выполненных как в традиционной живописной манере, так и с помощью современных графических программ.