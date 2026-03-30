Фольклорный ансамбль «Ҡош юлы» из Башкирии отмечает 40-летие

Их по праву можно назвать жемчужиной Хайбуллинского района. Народному фольклорному ансамблю «Ҡош юлы», что в переводе означает «Млечный путь», – 40 лет. Они на протяжении многих лет украшают своим творчеством мероприятия, проводимые в районе и за его пределами. Победители республиканских и межрегиональных конкурсов и фестивалей.
Коллектив был создан в 1985 году. Организатор – певица, сказитель и этнограф Асма Усманова. Многие годы она была бессменным руководителем ансамбля. На сегодняшний день в нем занимаются более 25 человек. Они виртуозно танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах.