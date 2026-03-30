В Уфе в тройном ДТП пострадал пассажир иномарки

На автодороге Уфа – Оренбург столкнулись три автомобиля. Авария произошла днем 29 марта в Кировском районе города.
По информации ГАИ, около 15:00 29-летний водитель «Датсун Он-До» двигался в сторону Демского шоссе, когда допустил столкновение с «Киа Рио» под управлением 42-летнего водителя, после чего тот допустил столкновение с движущейся впереди в попутном направлении автомашиной «Фольксваген Поло» под управлением 39-летнего водителя.
В результате происшествия травмы получил 33-летний пассажир «Киа». Пострадавший обратился в больницу. Начато административное расследование.
