В Башкирии любителю квадроциклов грозит уголовная статья

Очередной любитель покататься «под градусом» задержан инспекторами ДПС в Дуванском районе.

Как рассказал глава ГАИ Владимир Севастьянов, 27 марта в селе Сальевка на улице Российской правоохранители обратили внимание на квадроцикл под управлением 37-летнего местного жителя.

При проверке у мужчины были выявлены явные признаки опьянения. Прибор показал 0,757 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Полицейские установили, что ранее водитель уже привлекался за аналогичное нарушение. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Квадроцикл отправлен на спецстоянку.