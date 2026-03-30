70 лет в любви и согласии: супруги из Уфы отметили «благодатную» свадьбу

В Калининском районе Уфы супруги Микола Тимохтеевич и Зоя Ивановна Котенко отпраздновали «благодатную» свадьбу. 70 лет назад они связали свои судьбы и с тех пор прошли рука об руку через все жизненные испытания.
Юбиляры воспитали троих детей. Сегодня их семья насчитывает шесть внуков и шесть правнуков. В честь знаменательной даты имена супругов занесли в Почетную книгу юбиляров супружеской жизни Калининского района.
Городские власти и родные поздравили пару с сохранением любви и верности на долгие годы.
Фото: Госкомитет по делам юстиции.