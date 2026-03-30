В Башкирии осудили участников массовой драки у кафе

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу о массовой потасовке у одного из городских кафе. На скамье подсудимых оказались пятеро местных жителей от 16 до 46 лет.
Как сообщили прокуратуре, инцидент произошел в июне 2024 года. Ночью у заведения общепита между двумя группами мужчин вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. Впоследствии один из зачинщиков вместе со своими знакомыми и другими неустановленными лицами нанес множественные телесные повреждения пятерым жителям города.
Фигурантам инкриминировали хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Суд назначил четверым наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года 4 месяцев до 2 лет условно с испытательным сроком от 1 года 4 месяцев до 1 года 6 месяцев. Еще одному подсудимому предстоит заплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.