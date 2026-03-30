В Уфе в микрорайоне «Сосны» открылся новый детсад

Глава Башкортостана открыл в уфимском микрорайоне «Сосны» новый детский сад в режиме видеоконференцсвязи. Учреждение рассчитано на 156 человек, созданы шесть групп для детей разного возраста. Также на встрече обсудили вопросы начала весенне-полевых работ, поступления в апреле новых электропоездов «Финист» для маршрута «Уфа – Белорецк», говорили и об успехах в спортивной сфере. Радий Хабиров поручил чиновникам в течение недели очистить территории городов и сёл от грязи и снега, а также призвал разобраться с открытыми люками.

Весна пришла, снега уже практически нет, выводите людей. Я этого настоятельно требую. Грязь не убрать одними усилиями хозяйствующих организаций. Надо МВД попросить, чтобы пункты приёма посмотрели, чтобы те не принимали крышки люков, которые воруют. Глав муниципалитетов я прошу обратить на это внимание. У детей каникулы, чтобы у нас никто не провалился.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особое внимание Радий Хабиров уделил вопросу ямочного ремонта. Больше всего жалоб на дефекты дорожного полотна поступают от жителей Уфы, Стерлитамака и Белорецкого района. Глава Башкортостана поручил чиновникам ускорить ход ремонтных работ.

Ямы нервируют людей. Дороги прям измотали. Люди жалуются. Давайте оперативно, быстро «поддавливать». Ключевые работы должны сделать два министерства – Минтранс и МинЖКХ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
