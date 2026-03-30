В Уфе в микрорайоне «Сосны» открылся новый детсад

Глава Башкортостана открыл в уфимском микрорайоне «Сосны» новый детский сад в режиме видеоконференцсвязи. Учреждение рассчитано на 156 человек, созданы шесть групп для детей разного возраста. Также на встрече обсудили вопросы начала весенне-полевых работ, поступления в апреле новых электропоездов «Финист» для маршрута «Уфа – Белорецк», говорили и об успехах в спортивной сфере. Радий Хабиров поручил чиновникам в течение недели очистить территории городов и сёл от грязи и снега, а также призвал разобраться с открытыми люками.