В Уфе ледоход начался позже, чем в прошлом году

В башкирской столице начался ледоход. Несмотря на то, что весна выдалась ранней и аномально теплой, река вскрылась позже, чем в прошлом году. Тогда начало движения льда уфимцы наблюдали 21 марта.

За сутки уровень воды на реках Уршак и Сим поднялся на 79 и 226 сантиметров соответственно. Как сообщил председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов, в экстренную службу «112» поступило 16 обращений.