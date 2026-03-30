В Уфе ледоход начался позже, чем в прошлом году

В башкирской столице начался ледоход. Несмотря на то, что весна выдалась ранней и аномально теплой, река вскрылась позже, чем в прошлом году. Тогда начало движения льда уфимцы наблюдали 21 марта.
За сутки уровень воды на реках Уршак и Сим поднялся на 79 и 226 сантиметров соответственно. Как сообщил председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов, в экстренную службу «112» поступило 16 обращений.
На контроле – 8 участков в семи районах, где ограничено движение транспорта. Самый интенсивный подъем – на реке Уршак у села Камчалытамак. Здесь уровень воды за сутки вырос на 226 сантиметров, до выхода на пойму осталось 29 сантиметров. На горных и степных реках разрушается ледовый покров, на Уфе и Белой появляются промоины. Спасатели призывают не выходить на лед – это смертельно опасно.