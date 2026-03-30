В Мелеузе открылся обновлённый молодёжный центр «Йэшлек»

Обновлённый молодёжный центр «Йэшлек» открылся в Мелеузе. В пространстве будут проходить различные события, профилактические встречи и мероприятия, причем любой молодой человек может забронировать зал под свои инициативы.

В центре расположены кабинеты ментального здоровья, где работают психологи, проводятся лекции, семинары и индивидуальные консультации. Создан проектный офис, который консультирует молодёжь по участию в грантовых конкурсах. Подобные центры есть и в других муниципалитетах. Инициатором их создания выступил Глава Башкортостана Радий Хабиров.