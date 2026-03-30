Нефтекамск присоединился к проекту «Креативная экспедиция»

В Нефтекамске прошла «Креативная экспедиция». Главная цель проекта – знакомство с локальными сообществами, предпринимателями и инициативными жителями города, а также выявление интересных, перспективных проектов.

Казалось бы, в 21 веке показом мод уже никого не удивишь. Однако создатели этого шоу продемонстрировали по-настоящему новый взгляд на привычное дефиле. На подиум вышли люди с ограниченными возможностями здоровья и мамы с детьми. Причем самому маленькому манекенщику всего месяц от роду, и демонстрировал он детскую одежду нефтекамского производства.

Модный показ послужил отличным пространством для диалога, вдохновения и новых коллабораций, объединив разные поколения и профессиональные сообщества. Вдохновляющее мероприятие состоялось в рамках масштабного республиканского проекта «Креативная экспедиция». Нефтекамск стал пятым городом, принимающим команду экспертов под руководством министра предпринимательства и туризма республики Светланы Верещагиной. Среди других пилотных территорий – Уфа, Белорецк, Сибай, Агидель, Стерлитамак, Бирск, а также Миякинский и Чишминский районы.

В Нефтекамске программа первого дня буквально погрузила участников проекта в атмосферу города. Они посетили историко-краеведческий музей, библиотеку, книжный цех, кожгалантерейную и швейную фабрики, а также побывали в художественной галерее и школе визуальных искусств. Такая насыщенная экскурсия помогла экспертам получить представление об уже существующих точках роста региона.

К слову, в рамках экспедиции для ремесленников провели образовательные мероприятия. Состоялись также семинары по правовым основам, маркетингу и бухгалтерскому учету для предпринимателей. Ключевым событием деловой части стало пленарное заседание. Оно было посвящено развитию нестандартного мышления как основы креативной экономики. В качестве специального гостя выступил уроженец Нефтекамска, сценарист и продюсер Александр Носков. Он поделился историей личного становления и рассказал, как увлечение КВН в родном городе переросло в успешную карьеру.