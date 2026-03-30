В Башкирии повысят соцпенсии на 6,8%

С 1 апреля в республике социальные пенсии вырастут на 6,8%. Повышенные выплаты автоматически получат более 104 тысяч жителей региона. Писать заявления для индексации не надо – деньги поступят на счета вовремя и уже в увеличенном размере, – пояснили в отделении Соцфонда по республике.

Социальная пенсия назначается людям с инвалидностью, детям, потерявшим кормильца, а также тем, у кого не хватает стажа для обычной пенсии. Также проиндексируют пенсии по государственному обеспечению – их получают более трёх тысяч жителей республики: это ветераны, участники боевых действий, жители блокадного Ленинграда и пострадавшие от радиационных катастроф.