Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия нового детского сада

В уфимском микрорайоне «Сосны» открылся детский сад «Лесная сказка». Новый объект, который местные жители ждали семь лет, не просто заработал – он задал новый стандарт дошкольного образования в республике. Там будут формировать у детей осознанное отношение к своей стране, республике, её культурным традициям и истории. Уже сегодня детский сад посещают 213 малышей. Торжественное открытие нового объекта в режиме видеоконференцсвязи провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Звонкие голоса, весёлые игры и детский смех: сегодня здесь кипит жизнь будущего поколения республики, и сложно представить, что совсем недавно это здание годами простаивало без дела.
Строительство детского сада в новом развивающемся микрорайоне началось ещё в 2017 году, затем его «заморозили» на долгие семь лет. В 2024 году было принято решение завершить начатое.
Первых воспитанников дошкольное учреждение приняло месяц назад, сегодня его посещают 213 малышей. Тщательно отбирался и педагогический состав. Так, воспитатель башкирской группы много лет учила детей родному языку в школе.
Как и в каждом детском саду, здесь есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты педагога-психолога и дополнительных занятий. Все группы и кабинеты оснащены необходимым оборудованием, но главное – в «Лесной сказке» чувствуется особая атмосфера. Здесь не просто играют, а прививают любовь к родному краю. Стены расписаны башкирским орнаментом, на полках – куклы в национальных костюмах и книги на родном языке. А основой образовательной программы стал проект «Детский туризм».
В дошкольном учреждении реализуется проект «Детский туризм» в формате тематических недель-путешествий. На занятиях ребята будут изучать достопримечательности республики, а детям постарше будут организованы выездные экскурсии. Итогом таких путешествий станут интерактивные карты, фотоальбомы, путеводители и большой багаж знаний о красотах родного края.
Несмотря на то, что детский сад функционирует уже месяц, его торжественное открытие прошло сегодня в режиме видеоконференцсвязи с участием главы Башкортостана Радия Хабирова.
Стоит отметить: до конца года планируется открытие ряда социальных объектов. Но сегодня главное событие всё же там, где ещё недавно царила тишина семилетнего долгостроя, а теперь слышен детский смех. И это, пожалуй, лучший итог любой стройки.