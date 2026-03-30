Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия нового детского сада

В уфимском микрорайоне «Сосны» открылся детский сад «Лесная сказка». Новый объект, который местные жители ждали семь лет, не просто заработал – он задал новый стандарт дошкольного образования в республике. Там будут формировать у детей осознанное отношение к своей стране, республике, её культурным традициям и истории. Уже сегодня детский сад посещают 213 малышей. Торжественное открытие нового объекта в режиме видеоконференцсвязи провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Звонкие голоса, весёлые игры и детский смех: сегодня здесь кипит жизнь будущего поколения республики, и сложно представить, что совсем недавно это здание годами простаивало без дела.

Строительство детского сада в новом развивающемся микрорайоне началось ещё в 2017 году, затем его «заморозили» на долгие семь лет. В 2024 году было принято решение завершить начатое.

Первых воспитанников дошкольное учреждение приняло месяц назад, сегодня его посещают 213 малышей. Тщательно отбирался и педагогический состав. Так, воспитатель башкирской группы много лет учила детей родному языку в школе.

Как и в каждом детском саду, здесь есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты педагога-психолога и дополнительных занятий. Все группы и кабинеты оснащены необходимым оборудованием, но главное – в «Лесной сказке» чувствуется особая атмосфера. Здесь не просто играют, а прививают любовь к родному краю. Стены расписаны башкирским орнаментом, на полках – куклы в национальных костюмах и книги на родном языке. А основой образовательной программы стал проект «Детский туризм».

В дошкольном учреждении реализуется проект «Детский туризм» в формате тематических недель-путешествий. На занятиях ребята будут изучать достопримечательности республики, а детям постарше будут организованы выездные экскурсии. Итогом таких путешествий станут интерактивные карты, фотоальбомы, путеводители и большой багаж знаний о красотах родного края.

Несмотря на то, что детский сад функционирует уже месяц, его торжественное открытие прошло сегодня в режиме видеоконференцсвязи с участием главы Башкортостана Радия Хабирова.

Сегодня мы даём старт работе нового детского сада «Лесная сказка». Микрорайон «Сосны» активно развивается, такой объект здесь был очень нужен. Садик был построен на деньги из бюджета города Уфы, поэтому это – хорошая инициатива. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан