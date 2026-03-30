После боя – в лес: боец СВО стал инспектором по охране природы

Уроженец села Янгаулово Шаранского района Алексей Абхаликов с 2022 по 2025 год проходил службу добровольцем-контрактником в зоне специальной военной операции.
За время боевых действий он был удостоен двух медалей «За отвагу» и медали «За храбрость» – за то, что вывел раненого командира с поля боя.
После увольнения Алексей выбрал самую мирную профессию. Сегодня он работает инспектором по охране лесов и краснокнижных животных. Семья Абхаликовых живет во Владивостоке. Вместе с супругой Анастасией они воспитывают дочь Варвару и сына Матвея, пишут в издании «Шаранские просторы».
Земляки называют Алексея Александровича мужественным человеком, героем нашего времени. Он всегда держит слово, а все его мысли – о долгожданной победе.
Фото: издание «Шаранские просторы».