Ямочный ремонт, открытые люки и ж/д транспорт: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Глава Башкортостана поручил чиновникам в течение недели очистить территории городов и сёл от грязи и снега, а также призвал решить вопрос с открытыми люками, которые несут опасность жителям, особенно школьникам в период весенних каникул. На оперативном совещании Радий Хабиров попросил ускорить ямочный ремонт на дорогах. О чём ещё говорили на встрече?
Более двух тысяч жалоб по поводу ям на дорогах поступило от жителей республики. Остро эту проблему на себе чувствуют в Уфе, Стерлитамаке и Белорецком районе. Глава Башкортостана поручил чиновникам ускорить ход ремонтных работ и объяснить сроки их выполнения.
Очистка территории городов и сёл от мусора, грязи и снега тоже на повестке дня. Глава Башкортостана призвал чиновников в течение недели решить вопрос, а в период весенних каникул обезопасить школьников от открытых люков.
Аграрии Башкортостана приступят к весенне-полевым работам через три недели. Посеять яровые намерены на площади в два миллиона гектаров. Планируют увеличить технические культуры, в особенности подсолнечник, лён, сою и горчицу.
Затрагивали и тему развития железнодорожного транспорта в регионе. В апреле парк железнодорожного транспорта пополнится двумя электропоездами «Финист». Скоростные электрички предназначены для маршрута «Уфа-Белорецк», а время поездки сократится до четырёх часов. В октябре планируют продлить маршрут до Магнитогорска, а в следующем году – до Сибая.
Анонсировали также и то, что с 8 мая 2026 года начнут курсировать электропоезда из Уфы в Самару по пятницам, субботам и воскресеньям.