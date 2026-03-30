Ямочный ремонт, открытые люки и ж/д транспорт: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Глава Башкортостана поручил чиновникам в течение недели очистить территории городов и сёл от грязи и снега, а также призвал решить вопрос с открытыми люками, которые несут опасность жителям, особенно школьникам в период весенних каникул. На оперативном совещании Радий Хабиров попросил ускорить ямочный ремонт на дорогах. О чём ещё говорили на встрече?

Более двух тысяч жалоб по поводу ям на дорогах поступило от жителей республики. Остро эту проблему на себе чувствуют в Уфе, Стерлитамаке и Белорецком районе. Глава Башкортостана поручил чиновникам ускорить ход ремонтных работ и объяснить сроки их выполнения.

Давайте оперативно, быстро «поддавливать». Ключевые работы должны сделать два министерства – Минтранс и МинЖКХ. Нужно объяснить людям, какие дороги в каком году будут сделаны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Очистка территории городов и сёл от мусора, грязи и снега тоже на повестке дня. Глава Башкортостана призвал чиновников в течение недели решить вопрос, а в период весенних каникул обезопасить школьников от открытых люков.

Весна пришла, снега уже практически нет, выводите людей. Я этого настоятельно требую. Грязь не убрать одними усилиями хозяйствующих организаций. Надо МВД попросить, чтобы пункты приёма посмотрели, чтобы те не принимали крышки люков, которые воруют. Глав муниципалитетов я прошу обратить на это внимание. У детей каникулы, чтобы у нас никто не провалился. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Аграрии Башкортостана приступят к весенне-полевым работам через три недели. Посеять яровые намерены на площади в два миллиона гектаров. Планируют увеличить технические культуры, в особенности подсолнечник, лён, сою и горчицу.

Земля за зиму не промёрзла, и влага, которая сегодня есть в виде снега, при подтаивании уходит в землю. Нам необходимы весенние дожди для выравнивания площадей. В числах 20-25 апреля мы выйдем на сезонные работы. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Затрагивали и тему развития железнодорожного транспорта в регионе. В апреле парк железнодорожного транспорта пополнится двумя электропоездами «Финист». Скоростные электрички предназначены для маршрута «Уфа-Белорецк», а время поездки сократится до четырёх часов. В октябре планируют продлить маршрут до Магнитогорска, а в следующем году – до Сибая.

Мы приветствуем открытие новых направлений движения транспорта, запуск современных составов и расширение предоставляемых услуг. Жители, что называется, «голосуют ногами», и это даёт стабильный рост пассажиропотока на протяжении последних лет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан