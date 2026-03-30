В Уфе обсудили вопросы благоустройства в муниципалитетах республики

Радий Хабиров поручил подготовить дорожную карту реализации инициативы по благоустройству площади Салавата Юлаева в Уфе. Речь об этом зашла на «Часе общественных пространств».

Главе региона представили концепцию уфимской площади рядом с памятником, который сейчас на реконструкции. Проект включает элементы ландшафтного дизайна, смотровые, а также зоны отдыха. Участники совещания рассмотрели и проекты преображения площадей райцентров Аскино, Ермекеево и Калтасы.