В Уфе обсудили вопросы благоустройства в муниципалитетах республики

Радий Хабиров поручил подготовить дорожную карту реализации инициативы по благоустройству площади Салавата Юлаева в Уфе. Речь об этом зашла на «Часе общественных пространств».
Главе региона представили концепцию уфимской площади рядом с памятником, который сейчас на реконструкции. Проект включает элементы ландшафтного дизайна, смотровые, а также зоны отдыха. Участники совещания рассмотрели и проекты преображения площадей райцентров Аскино, Ермекеево и Калтасы.
При разработке решений особое значение придали сохранению ландшафтных и историко-культурных особенностей территорий. Как отметил Радий Хабиров, важно, чтобы все изменения отвечали запросам жителей.