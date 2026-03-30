Проект из Стерлитамака участвует в премии «Служение»

Пять проектов из Башкортостана вошли в топ-110 лучших инициатив Всероссийской муниципальной премии «Служение». Среди них – уникальный для региона Центр управления рисками «Служба заботы», работающий в Стерлитамаке. О том, как одна больница смогла выстроить систему мгновенной помощи пациентам и даже повлиять на инфраструктуру города, – в нашем сюжете.

Для многодетной мамы Эльвиры Рахматуллиной каждая минута на счету. Двойняшки Эльдар и Эльнар, дочки Карина и Элина – это целая жизнь, полная забот и, конечно, тревог за их здоровье. Когда одному из детей срочно понадобилась госпитализация, а анализы нужно было получить в тот же день, Эльвира решила обратиться в «Службу заботы».

«Служба заботы» открылась на базе больницы №1 в Стерлитамаке ровно год назад, чтобы поддерживать обратную связь с выписанными пациентами. Такова была идея главного врача Ильшата Яппарова. Однако спрос оказался настолько высоким, что инициатива переросла в Центр управления рисками: он работает по принципу «единого окна».

Сегодня это не просто колл-центр: здесь рассматривают обращения, которые, на первый взгляд, даже не относятся к медицине. Специалисты обрабатывают жалобы из соцсетей, сопровождают пациентов до полного разрешения проблемы. Они не перекладывают ответственность и не боятся брать на себя сложные вопросы.

Работа Центра управления рисками вышла за пределы больницы. Благодаря взаимодействию с администрациями города и района, учреждение помогает решать даже инфраструктурные вопросы: от расширения парковок до открытия аптек в отдалённых сёлах.