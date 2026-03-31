В Уфе начала работу Ассоциация «Орнамент»

В Уфе в День ремесленника официально заработала Ассоциация сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел «Орнамент». В мероприятии, организованном в формате круглого стола, приняли участие мастера рукоделия, специалисты отрасли туризма и предпринимательства.

Ремесленники обсудили вопросы, касающиеся промысловой сферы, а также мероприятия, которые планируется включить в план. Его реализации будет способствовать и тот факт, что Уфа носит статус «Всемирный город ремесленников».