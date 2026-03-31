В Бижбулякском районе подвели итоги фестиваля татарской культуры

Мероприятие проходит уже третий год. В этот раз участие в нем приняли более 300 человек со всей республики и регионов России. Праздник объединил музыкантов, танцоров, фольклористов и исполнителей народных песен.
Гран-при фестиваля завоевал народный фольклорный ансамбль «Дуслык» под руководством Эльзы Саттаровой из детской школы искусств села Чекмагуш. Вокальный ансамбль «Сандугач» под руководством Ильнара Динеева из села Акбердино Иглинского района занял первое место в номинации «фольклор», а «Бэллур» из Дюртюлей – среди народных вокально-инструментальных ансамблей. Победители внесли весомый вклад в сохранение культурного кода, передаваемого из поколения в поколение.