В Уфе прошел конкурс хоровых дирижеров

В Уфе прошли второй и третий туры Всероссийского конкурса хоровых дирижеров имени Шамиля Ибрагимова. Мероприятие направлено на пропаганду классической и современной хоровой музыки, творчества башкирских композиторов и расширение творческих контактов.
Помимо студентов учебных заведений Башкортостана, участие приняли обучающиеся колледжей и вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Саратова. В нынешнем году мероприятие посвящёно двум знаменательным датам – 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича и 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева.