Жители Бижбулякского района занимаются разведением перепелок

В Бижбулякском районе республики местные жители занимаются разведением перепелок. Птицы содержатся в трех хозяйствах. Как отмечают предприниматели, пернатые занимают очень мало места, а их мясо – экологически чистый и полезный для здоровья продукт.
На вес золота и яйца этих птиц. Они богаты витаминами, не вызывают аллергию, укрепляют иммунитет, а также улучшают сердечную и пищеварительную деятельность.
Увеличить поголовье птиц и улучшить условия их содержания предприниматели могут при поддержке государства. В ближайшем будущем они планируют подать заявку на грант и открыть фермерское хозяйство.