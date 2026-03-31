35 тысяч на ветер: в Башкирии остановили водителя с поддельными правами

Вчера утром, 30 марта, на 177 км трассы Уфа–Оренбург инспекторы ДПС остановили «МАЗ» с прицепом без груза. За рулем находился 41-летний житель Удмуртской Республики.

При проверке по базам данных Госавтоинспекции выяснилось, что предъявленное удостоверение выдано на другого человека. Кроме того, сам мужчина ранее был лишен права управления транспортом.

Нарушитель пояснил, что купил фальшивые права в мессенджере у незнакомца за 35 тысяч рублей.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего разбирательства.