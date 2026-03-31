В Башкирии прогремели последние взрывы льда в этом сезоне

Вчера, 30 марта, на реке Сюнь в Илишевском районе взрывники и спасатели Госкомитета РБ по ЧС провели последние в этом сезоне профилактические подрывы льда. Это стала завершающая акция в серии противопаводковых мероприятий.

Специалисты ослабили лед в двух местах, чтобы обеспечить свободный пропуск воды. Ранее подрывы прошли на реках Уршак, Инзер, Ай и Юрюзань. Главная цель – не допустить ледовых заторов и защитить населенные пункты от подтоплений.

Военные и спасатели остаются в режиме готовности. Если где-то возникнет угроза образования затора, они немедленно проведут дополнительные взрывные работы.