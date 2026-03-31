В Башкирии зафиксировали 26 сообщений о подтоплениях

В Госкомитете Башкирии по ЧС ведётся круглосуточный мониторинг паводковой ситуации.
За прошедшие сутки служба спасения зарегистрировала 26 обращений, которые связанны с весеннем половодьем. На контроле 9 ситуаций в 8 муниципальных образованиях.
Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
— на реке Уршак в селе Камчалытамак Давлекановского района, динамика уровня воды за сутки +180 см, текущий уровень 419 см, неблагоприятный уровень 672 см;
— на реке Белая в городе Уфе в районе Монумента Дружбы, динамика уровня воды за сутки +157 см, текущий уровень 125 см, выход реки на пойму 600 см;
— на реке Ай у села Месягутово Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +62 см, текущий уровень 313 см, выход реки на пойму 374 см;
— на реке Стерля в городе Стерлитамаке, динамика уровня воды за сутки +58 см, текущий уровень 370 см, выход реки на пойму 445 см.
