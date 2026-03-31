В Башкирии зафиксировали 26 сообщений о подтоплениях

В Госкомитете Башкирии по ЧС ведётся круглосуточный мониторинг паводковой ситуации.

За прошедшие сутки служба спасения зарегистрировала 26 обращений, которые связанны с весеннем половодьем. На контроле 9 ситуаций в 8 муниципальных образованиях.