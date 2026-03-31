Правительство Башкирии отчиталось об итогах работы за 2025 год

Поддержка специальной военной операции, обновление школ и медучреждений, строительство жилья и дорог, рост промышленного производства. Сегодня Правительство Башкортостана с участием главы республики Радия Хабирова отчиталось в Госсобрании об итогах работы за прошлый год.

Поддержка участников СВО и их семей в Башкортостане – безусловный приоритет. В республике действуют 55 мер поддержки – это самое большое количество среди регионов ПФО. Восстановлено санаторно-курортное лечение для семей бойцов, а сами военнослужащие проходят комплексную реабилитацию в госпитале ветеранов войн.

При этом другие сферы не остаются без внимания. Башкортостан уверенно закрепляет за собой статус одного из самых сильных регионов в спорте, культуре и туризме. Только за прошлый год театры республики получили сразу семь «Золотых масок», а сам регион второй год подряд занимает четвёртое место в рейтинге событийного потенциала России. Обновляются дома культуры, поднимая искусство в отдаленных населенных пунктах на другой уровень.