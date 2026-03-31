В Уфе запустили в работу машину по очистке ливневок

В Уфе к работе приступила новая техника. Специальная комбинированная каналоочистительная машина будет промывать ливневки и колодцы, а также очищать их от ила. Рукав может прочищать трубы и ливневки длиной до 180 метров. Машина в парке специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений города пока единственная и уже себя зарекомендовала.
Мощный напор воды выбивает всю грязь и ил из трубы. Ливневка на спуске по улице Паромной забита, и на дороге образовалась лужа. Аварийная бригада специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений города прибыла место. Одновременно работает шланг для подачи напора воды и разбивания грязевого засора, а рукав откачивает ил из колодца.
Ранее на вооружении были только установки с рукавом в 20 метров. Здесь же рукав на 5 метров длиннее. Новая машина существенно расширяет возможности для проведения аварийно-восстановительных работ. Установка способна пробить самые сложные засоры в трубах диаметром до двух метров.
Всеми агрегатами и механизмами можно управлять при помощи панели. Параллельно оператор следит за приборами: давление, обороты и уровень расхода воды и заполнения емкости с илом.
Непрочищенные и забитые ливневки могут серьезно повлиять на дорожную обстановку в городе. Особенно в период сильных дождей. Затопленные дороги, гидроудары двигателей автомобилей и банальная невозможность пересечь улицу пешеходам – проблемы, которые способны парализовать движение. Так что комбинированная каналоочистительная машина однозначно принесет пользу. По официальной информации администрации столицы, 220 км ливневок находится на балансе города. Сейчас ведется комплексная инвентаризация бесхозных систем, чтобы привести их в нормативное состояние.