В Уфе запустили в работу машину по очистке ливневок

В Уфе к работе приступила новая техника. Специальная комбинированная каналоочистительная машина будет промывать ливневки и колодцы, а также очищать их от ила. Рукав может прочищать трубы и ливневки длиной до 180 метров. Машина в парке специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений города пока единственная и уже себя зарекомендовала.

Мощный напор воды выбивает всю грязь и ил из трубы. Ливневка на спуске по улице Паромной забита, и на дороге образовалась лужа. Аварийная бригада специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений города прибыла место. Одновременно работает шланг для подачи напора воды и разбивания грязевого засора, а рукав откачивает ил из колодца.

Ранее на вооружении были только установки с рукавом в 20 метров. Здесь же рукав на 5 метров длиннее. Новая машина существенно расширяет возможности для проведения аварийно-восстановительных работ. Установка способна пробить самые сложные засоры в трубах диаметром до двух метров.

Всеми агрегатами и механизмами можно управлять при помощи панели. Параллельно оператор следит за приборами: давление, обороты и уровень расхода воды и заполнения емкости с илом.