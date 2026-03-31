Из Уфы в зону проведения СВО отправилась очередная группа бойцов после отпуска

Сегодня из Уфы в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа военнослужащих.  Бойцы приезжали в отпуск на две недели – отдохнуть, встретиться с родными и решить бытовые вопросы.

Проводить добровольцев приехали родные и друзья. До воинских частей бойцов доставят на автобусах, выделенных республикой. Возвращаясь к боевым товарищам, военнослужащие везут гостинцы.

Между тем продолжается набор в войска беспилотных систем. В это подразделение идёт отбор в первую очередь по возрасту – операторам дронов может быть от 18 до 35 лет. Все кандидаты проходят профотбор. Записаться на службу по контракту можно, обратившись в свой военный комиссариат, в пункт отбора на военную службу по контракту в Уфе на Революционной или оставив заявку на «Госуслугах».

Волна
БАШКОРТТАР-БСТ