За рулем без прав: в Уфе задержали водителя грузовика

На днях при несении службы на улице Минская сотрудники ГАИ Уфы остановили «Шахман» в рамках операции «Грузовой автомобиль». В ходе проверки выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством, будучи лишенным водительского удостоверения.

За данное правонарушение он привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.