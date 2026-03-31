В Уфе кардиохирурги спасли младенца с пороком сердца

В Уфе кардиохирурги провели уникальную операцию двухнедельному младенцу с врожденным пороком сердца. У малыша диагностировали транспозицию магистральных артерий – состояние, при котором кровь не насыщается кислородом. Без срочного вмешательства такой диагноз несовместим с жизнью.

Ребенка стабилизировали и перевели в кардиоцентр. Врачи провели многочасовую операцию – одну из сложнейших в кардиохирургии. Они восстановили правильную анатомию сердца и переместили основные сосуды длиной всего около 8 миллиметров. Отдельный и самый ответственный этап – перенос коронарных артерий. Именно от него зависит дальнейшая работа органа.