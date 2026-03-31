Глава Башкирии высоко оценил итоги работы правительства за 2025 год

Радий Хабиров высоко оценил итоги работы республиканского правительства за прошлый год. В Госсобрании прошел ежегодный отчет премьер-министра. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, регион продемонстрировал высокие темпы роста валового регионального продукта.
В качестве ключевых показателей развития руководитель республики также назвал устойчивый рост инвестиций и увеличение бюджета. Региону удалось существенно нарастить объемы федеральных дотаций и успешно реализовать национальные проекты. В текущем году, помимо сохранения занятости и поддержки крупных предприятий, особое внимание уделят цифровой трансформации.
Также сегодня состоялось 31-е заседание башкирского парламента. В повестку было включено около 50 вопросов. Основная часть была связана с проектами республиканских законов. Так, в Башкортостане планируется сохранить двухуровневую систему местного самоуправления. Глава республики внес законопроект, закрепляющий четыре вида муниципальных образований: сельские и городские поселения, а также муниципальные районы и городские округа. Документ предусматривает, что главы сельских поселений будут избираться из состава советов депутатов, тогда как руководителей городов, районов и округов станут назначать из кандидатов, представленных главой региона.