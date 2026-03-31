В Уфе на агроконференции рассказали о подготовке к посевной

На поля республики в этом году выйдет на 200 единиц больше посевных и почвообрабатывающих агрегатов, чем в прошлом. Обновление парка техники позволяет эффективно и в более короткие сроки проводить посевные кампании. Об этом сегодня на агроконференции в Уфе рассказал министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Для проведения всех работ на полях аграриям сейчас достаточно двух недель. Современные технологии и инженерия позволяют минимизировать потери. Главное – успеть закрыть влагу, чтобы ее запаса хватило для начала вегетации растений.

На конференции руководитель аграрного ведомства рекомендовал поспешить с дозакупкой удобрений. На заводах покупателей много, а растения на поле ждать не будут. То же самое касается средств защиты и ГСМ. Семенной материал есть. В целом посевная кампания в республике в этом году обойдется в 32 млрд рублей. Среди яровых больше полей будет отведено под сою и подсолнечник. В пять раз выросли площади озимого рапса, больше посеяли и озимой пшеницы. В ходу много семенного материала местной селекции.