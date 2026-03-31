В Уфе не стало легенды телерадиовещания Лиры Файзуллиной

В Уфе сегодня на 91-м году жизни скончалась Лира Файзуллина – легенда башкирского телерадиовещания, народная артистка республики. Об этом сообщает Совет ветеранов телевидения и радиовещания.

Лира Фахреевна родилась в Гафурийском районе. В 1956 году, пройдя сложный конкурс, она впервые вышла в радиоэфир и посвятила профессии почти 40 лет, став одним из самых узнаваемых голосов и лиц республики.