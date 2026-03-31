В Башкирии прошел творческий конкурс среди медработников

Национальный костюм вместо белого халата. В Башкортостане прошел муниципальный этап творческого конкурса среди медицинских работников. Его посвятили Году большой и дружной семьи. Один из туров состоялся в Республиканской клинической больнице.

Медицинские работники вышли на сцену, чтобы проявить свои таланты в танцах, песнях и декламации стихов. Выступали семьями. Основная задача мероприятия – показать творческие способности тех, кто ежедневно спасает жизни, а также подарить участникам возможность эмоциональной разрядки и профилактики профессионального выгорания. Самые яркие номера пройдут в финал, где определятся лучшие из лучших.