В Уфе прошёл закрытый показ фильма «Не оставляйте нас!»

В Уфе прошёл закрытый показ полнометражного художественного фильма «Не оставляйте нас!». Картина, созданная на базе киностудии «Башкортостан», стала для Вилюры Исяндавлетовой первой полнометражной работой в игровом кино. До этого режиссёр была известна больше как документалист.

Драма снята по мотивам произведений башкирского писателя Айгиза Баймухаметова. В центре сюжета – история мальчика из благополучной семьи, который внезапно оказывается в холодном и недружелюбном мире брошенных детей. Фильм затрагивает темы сиротства, семейных связей и ценностей.